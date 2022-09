Projeto "Quem ama, cuida", da Secretaria de Educação, o "Mente brilhante", autoria do psicanalista Alex Coelho - Divulgação

Publicado 14/09/2022 14:27

Alinhado ao projeto “Quem ama, cuida”, da Secretaria de Educação, o “Mente brilhante”, autoria do psicanalista Alex Coelho, visa incentivar as habilidades intelectuais dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Averiguar possíveis talentos que estão escondidos e, assim explorá-los, foi uma das intenções para que a ação educativa fosse implantada. Além da capacitação intelectual que já é ministrada em sala de aula, incorporar este tipo de atividade no cotidiano dos alunos pode ser um eficiente meio para desenvolver o senso crítico do indivíduo. Outros temas estão diretamente ligados com esta concepção que envolve a coletividade escolar: a integralidade do aluno, suporte para que os participantes tenham acesso à educação financeira, compromisso com o desenvolvimento moral do estudante etc.