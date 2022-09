I Encontro de Patrimônio em Bom Jardim - Divulgação

I Encontro de Patrimônio em Bom JardimDivulgação

Publicado 16/09/2022 17:13

Durante dois dias, graças ao I Encontro de Patrimônio, fatos que respingam de forma considerável no dia a dia da população foram apresentados a uma plateia formada no Galpão Cultural Margareth de Jesus. Palestrantes e professores gabaritados expuseram questões que precisam ser evidenciadas para a promoção cultural. A edificação patrimonial de Bom Jardim também foi uma das maneiras encontradas para disseminar informação de origem local, assim como produções artesanais de fabricação bom-jardinense. Diante de uma gama de assuntos, a História do Brasil Colônia não foi esquecida. A Associação de Amigos da Preservação e Memória do Patrimônio Ferroviário Barão de Nova Friburgo trouxe à tona elementos envolventes, com o intuito de não deixar cair no esquecimento tantos fatos ocorridos quando o trem percorria o interior do Estado. Exposições de fotos ajudaram a relembrar a época do veículo que transitou sobre trilhos.

O evento foi promovido pela Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico e, na abertura, contou com a presença da prefeita interina, Simone Capozi.