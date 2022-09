Curso de Língua Brasileira de Sinais é oferecido em Bom Jardim - Divulgação

Curso de Língua Brasileira de Sinais é oferecido em Bom JardimDivulgação

Publicado 28/09/2022 12:23

Ter acesso ao sistema linguístico manual, muito mais do que aprender um novo idioma, é inserir-se na esfera da inclusão, algo fundamental no ambiente escolar, que precisa se adequar de forma criteriosa para atender de maneira igualitária alunos que têm a capacidade auditiva comprometida. Para que o processo inclusivo seja eficiente na Rede Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação não se eximiu de fazer a sua parte quando se está em jogo o fortalecimento educativo para todos os estudantes, sem distinção. Por isso, na sede do NAM (Núcleo de Atendimento Multidisciplinar), professores, mediadores e pais de alunos já têm acesso ao curso de introdução à Língua Brasileira de Sinais. À frente da preparação que, de certa forma engloba toda a sociedade, estão as docentes Flávia Fernandes e Andréa Duarte.