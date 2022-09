Prefeito, chefe-Geral do Governo e secretário fazem visita ao Centro de Reabilitação - Divulgação

Prefeito, chefe-Geral do Governo e secretário fazem visita ao Centro de ReabilitaçãoDivulgação

Publicado 27/09/2022 14:34

Tantas são as patologias que podem ser tratadas com periodicidade quando há profissionais e estrutura que podem aliviar ou curar enfermidades que surgem quando menos se espera. O Centro de Reabilitação Samuel Souza é uma referência quando o assunto é o amparo ao paciente, que, de forma recorrente, apresenta problemas na coluna vertebral, fraturas e outras disfunções apresentadas pelo organismo.

Para ver de perto o trabalho de profissionais da área da fisioterapia, o prefeito Paulo Barros, acompanhado pelo Chefe-Geral de Governo Hudson Monnerat e o Secretário de Saúde Wueliton Pires.

A ampla sala de atendimento está equipada com escada de canto, maca, barra paralela, aparatos que geram comodidade no momento das sessões de fisioterapia. Além disso, o local conta com um estimulador elétrico que ajuda no fortalecimento muscular, desenvolvimento hipertrófico etc.

Ivanete de Oliveira compareceu à última sessão de fisioterapia. Diagnosticada com rompimento parcial do manguito rotador, ela apresentava dificuldades de levantar os braços. Após as sessões de fisioterapia, a dona de casa comentou “estar se sentindo melhor”.

No mesmo dia, Adail José Verly estava no Centro de Reabilitação. Foi ao local para dar início a um tratamento que não seria resolvido apenas com medicação, já que ele tem condropatia, um desconforto que atinge a articulação dos joelhos.

- Graças a Deus marcaram rapidamente, disse o paciente.

Para a diretora do Centro de Reabilitação Samuel Souza, Kamila Vogas, a unidade de saúde “é espetacular”.

Fisioterapeuta há 12 anos, Rafael de Oliveira da Rocha comentou a respeito do ambiente de trabalho.

- Já era um local bom, agora ficou sensacional.

A visita se estendeu até a área de psicologia.