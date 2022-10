Festival da Criança é realizado em Bom Jardim - Divulgação

Festival da Criança é realizado em Bom JardimDivulgação

Publicado 14/10/2022 18:03

Antes mesmo de os portões se abrirem para o início do Festival da Criança, uma realização da prefeitura de Bom Jardim, um grupo de pessoas já demonstrava entusiasmo pelo ineditismo da festa ocorrida dentro do complexo cultural. Fôlego e disposição pareciam não cessar no público infantil. E era de se supor, já que a criançada teve acesso a brinquedos que tornam o entretenimento ainda mais cativante. Cama elástica, touro mecânico, escorregador infantil foram oferecidos a uma multidão de meninos e meninas que se concentraram na área de lazer. Além disso, os pequenos se esbaldaram com a distribuição de pipoca, algodão-doce, picolé e ainda tiveram a oportunidade de eternizar a participação na vasta recreação por meio de uma cabine fotográfica, com a praticidade de ter o registro em mãos em poucos minutos.

– Com a crise que estamos vivendo, não são todas as crianças que podem participar (de um evento). O prefeito está de parabéns – disse Rosilene Ventura, que acompanhava a amiga Isabella Fagundes, mãe da pequena Maria Eduarda, moradoras do Alto de São José.

Para o Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico, Jackson Vogas, “aproveitar de maneira lúdica o espaço foi gratificante”.

A contadora de história Marisa Maia, que há 14 anos se debruça sobre o projeto “Histórias itinerantes”, deixou a criançada atenta com seu jeito descontraído de levar humor. Com trajes coloridos, a professora conseguiu prender a atenção de adultos que estavam sentados na arquibancada de concreto.

Durante o festejo, artesãos do município expuseram suas criações manuais graças a um espaço dedicado a eles.

Para gerar conscientização acerca da saúde bucal, foram distribuídos mais de 600 kits contendo itens indispensáveis para a higiene oral. Além disso, funcionários da Secretaria de Saúde transmitiam informações sobre a escala vacinal nas unidades de atendimento municipal e orientações sobre imunização. O grupo Nossa Relação, composto por jovens de Bom Jardim, fechou com chave de ouro as comemorações pelo Dia da Criança.

Nesta quinta, pela manhã, servidores da prefeitura se encarregaram de deixar toda a área limpa.