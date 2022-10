ONG SOS Vida Silvestre e Rota 116 fazem exposição em Bom Jardim - Divulgação

Publicado 14/10/2022 17:55

Durante os três dias da festa (14, 15 e 16 de outubro), um stand da ONG estará montado na área do evento com a exposição de animais empalhados que foram atropelados ao longo do trecho concedido da RJ 116 e haverá, ainda, palestras educativas para crianças e jovens sobre a importância de preservar o meio ambiente e a fauna silvestre da região.

“Participamos ativamente de iniciativas que reúnam públicos em que possamos falar e apresentar nosso trabalho de proteção da fauna, em conjunto com a Rota 116. Desde que essa parceria teve início, milhares de animais foram salvos, não só por conta do nosso programa de resgate, mas pela conscientização dos motoristas e principalmente de seus filhos e familiares, por palestras como a que estaremos promovendo neste fim de semana”, conta Leandro Francis, biólogo e fundador da ONG SOS Vida Silvestre.

Recentemente, durante a exposição agropecuária de Cordeiro, um estante da SOS Vida Silvestre levou centenas de estudantes e visitantes a conhecerem o trabalho de prevenção da fauna silvestre. No último semestre, a ONG, com a Rota 116 e a prefeitura de Bom Jardim, realizou palestras que envolveram todos os estudantes da rede municipal da cidade. “Ações como essas são fundamentais para o fortalecimento do nosso trabalho”, conta ele.