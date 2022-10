Bom Jardim terá eleição da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - Divulgação

Publicado 19/10/2022 16:39

Convocado pela Secretaria Municipal de Assistência e Direitos Humanos – SMASDH, será realizado no dia 25 de outubro de 2022, no Teatro do Galpão Cultural o Fórum para reativação e eleição da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI.

Criado pela Lei Municipal nº1.295/2010, é um órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do Município de Bom Jardim, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH, órgão gestor das políticas de assistência social do Município.

As inscrições para o Fórum estão abertas e podem ser feitas até o dia 24 de outubro, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h as 17h, na Sala dos Conselhos, localizada na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH, localizada na Rua Miguel de Carvalho, 158, Centro.