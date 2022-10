Secretaria de Educação faz festa para o Dia das Crianças - Divulgação

Secretaria de Educação faz festa para o Dia das CriançasDivulgação

Publicado 19/10/2022 16:39

A fila não é problema para, em seguida, estudantes encararem alguns minutos de diversão. O touro mecânico, que desafia a lei da gravidade, é um dos brinquedos que estimula a capacidade de se manter em cima da réplica do animal que faz movimentos semelhantes ao bovino enfurecido. É com o tom de descontração e muita risada que alunos das escolas municipais aproveitam a festa elaborada pela Secretaria de Educação para enfatizar o Dia da Criança, comemoração fixada no calendário brasileiro no dia 12 de outubro. Mas para esticar o festejo infantil, a prefeitura deu ênfase a esta comemoração a todos os centros de ensino.

Poliana Martins, que cursa o 6º ano na Escola Professor Clirton Rêgo Cabral, aguardava sua vez em frente ao “Arco e play”, um jogo que estimula a pontaria. A jovem de 12 anos afirmou que o “que o brinquedo é interessante”, além ter manifestado seu contentamento com a experiência festiva vivida ao lado de outros colegas de turno.

- Estou achando muito maneiro, muito legal, comentou a aluna.

Para o diretor escolar Gilberto Vieira da Silva, observar “o brilho no olhar de cada aluno foi gratificante.” Ele teceu agradecimentos ao prefeito, Secretário de Educação e a todos os envolvidos na elaboração do evento que visa o entretenimento.

Até os adultos se renderam às recreações disponíveis na quadra da escola.