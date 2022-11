Concurso público com 109 vagas é anunciado pela Prefeitura de Bom Jardim - Divulgação

Publicado 03/11/2022 14:29

A Prefeitura de Bom Jardim, na Região Serrana do Rio, anunciou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, que tem como objetivo preencher 109 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos do ensino fundamental, médio e superior.



As inscrições para o Concurso Público de Bom Jardim vão de 11/11/2022 a 28/11/2022. Os profissionais admitidos deverão exercer as atividades em jornadas de 16 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal que varia de R$ 1.221,66 a R$ 7.802,59.

Vagas

O prazo de validade deste Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos abaixo discriminados de acordo com o local de atuação e escolaridade exigida:

Nível fundamental incompleto: Motorista (5); Motorista de caminhão; Operador de máquinas pesadas (2).

Nível médio completo e/ou técnico: Agente Comunitário de Saúde (3); Agente de Endemias (5); Auxiliar administrativo II; Auxiliar em Saúde Bucal; Cadastrador Imobiliário (1); Fiscal de Urbanismo e Postura (1); Fiscal Sanitário; Guarda Ambiental; Guarda Municipal; Técnico de Enfermagem ESF (2); Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Prótese Dentária;

Nível superior: Advogado; Assistente Social; Biólogo; Contador (1); Enfermeiro (3); Enfermeiro ESF (1); Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil (1); Farmacêutico; Fiscal Ambiental; Fiscal Tributário II (1); Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo (1); Geólogo; Médico Alergista; Médico Angiologista (1); Médico Cardiologista (1); Médico de Segurança do Trabalho (1); Médico Dermatologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Generalista (5); Médico Ginecologista/Obstetra (1); Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Reumatologista (1); Médico Urologista (1); Médico Veterinário; Museólogo; Nutricionista (1); Odontólogo (2); Psicólogo;

Magistério: Professor Substituto (1); Professor de Braile (1); Professor de Libra (1); Professor Educação Infantil – Creche (2); Professor I – Pré-escola ao 5º Ano (43); Professor II – Arte (1); Professor II – Ciências (1); Professor II – Educação Física; Professor II – Ensino Religioso; Professor II – Geografia; Professor II – História (1); Professor II – Língua Estrangeira Moderna (Inglês); Professor II – Língua Portuguesa (1); Professor II – Matemática; Coordenador Pedagógico (1); Orientador Educacional (1); Psicopedagogo; Supervisor Escolar (1).

Câmara Municipal – nível médio e superior: Auxiliar Legislativo; Procurador Jurídico (1).

BOMPREVI – nível médio e superior: Auxiliar administrativo II (1); Contador (1).

Inscrição

Os interessados no Concurso Público da Prefeitura de Bom Jardim podem se inscrever exclusivamente pela internet, a partir do dia 11 de novembro de 2022 até às 18h do dia 28 de novembro do mesmo ano, observando o horário de Brasília, no site da Gualimp. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor que varia de R$ 45,00 a R$ 85,00.



Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 22 de janeiro de 2023. Para alguns cargos também haverá prova prática e prova de títulos.