Bom Jardim recebe vans de transporte escolarDivulgação

Publicado 26/10/2022 14:30

Antes do término do mês do professor e das crianças, mais uma ação governamental contempla a Rede Municipal de Ensino: a chegada de 5 vans que atenderão estudantes das quase vinte escolas sob responsabilidade da prefeitura de Bom Jardim. Mais de R$ 1.200.000,00 em investimentos para gerar segurança a alunos e motoristas que circulam todos os dias em nossos transportes escolares.