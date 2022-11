Reinauguração do Teatro do Galpão Cultural em Bom Jardim - Divulgação

Publicado 08/11/2022 18:36

A Prefeitura de Bom Jardim, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento, convida toda a população para a reinauguração do Teatro Municipal do Galpão Cultural Margarete de Jesus. O evento acontecerá no dia 11 de novembro e contará com a peça teatral “No reino da limpeza sujismundo”, às 09h, e à noite Show com a Banda Tócaz, às 20h.

Não percam! Venham prestigiar a cultura local!