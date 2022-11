Projeto Mente Brilhante foi finalizado neste sábado - Divulgação

Elaborado pelo psicanalista Alex Coelho e sua esposa Vanessa Feuchard, o projeto Mente Brilhante, abraçado pela Secretaria de Educação, foi finalizado neste sábado, 19, no Galpão Cultural, com entrega de certificados.

Os estudantes da rede municipal de ensino tiveram acesso a temas relacionados à liderança, disciplina, foco, família, empreendedorismo, vendas.

Para estimular os jovens que participaram dos encontros, cinco palestrantes contaram histórias particulares de como venceram os percalços impostos pela vida.

Ao se dirigir à plateia, Alex Coelho não conteve a emoção. Ele revelou ter o desejo de que o Mente Brilhante seja inserido no calendário educacional de 2023, e comentou que " honrar as pessoas" é um dos princípios deste trabalho coletivo.

O Secretário de Educação, Jonas E. da Silva, reconheceu a boa vontade dos idealizadores da ação social.

- Alex procurou trazer temas bastante importantes, externou o responsável pela pasta.

A vice-prefeita e Secretaria de Assistência Social, Simone Capozi, comentou " ser muito bom ver quem se desprende ao fazer algo pelo próximo".

Patricia de Castro, mãe de aluno, já viu resultados frutíferos. Ela revelou mudanças comportamentais, um deles no ambiente escolar, no dia dia a dia do filho.

- Eu vim falar porque o Mente Brilhante fez muita diferença na vida do me filho, disse a mãe, ao subir no palco.

Participaram da cerimônia o vereador José Adevane e a diretora da Escola Cezar Monteiro, Telma Suely.