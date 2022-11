Bom Jardim participa do do Encontro Por Todas as Mulheres, no Rio - Mídias Sociais

Bom Jardim participa do do Encontro Por Todas as Mulheres, no Rio

Publicado 30/11/2022 12:10 | Atualizado 30/11/2022 12:48

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Simone Capozi, foi uma das participantes do encontro “Por todas as mulheres”, organizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A elaboração do evento ficou sob os cuidados da delegada de polícia civil e Secretária Estadual de Assistência à Vítima, Tatiana Queiroz. Para discutir questões relativas à violência sofrida pela público feminino, a ativista Lili Ben Ami enfatizou o homicídio sofrido pela irmã, cujo autor do crime foi o próprio marido.

Para a representante do Legislativo bom-jardinense “ a roda de conversa foi muito importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a defesa da mulher e contra todo ato de violência”.

Alguns comportamentos indicam de forma significativa a agressão doméstica: simulação de comportamento ao estar diante de outras pessoas; atribuir à parceira todo o tipo de culpa; ameaça quando há desejo de separação conjugal e o vitimismo e agressividade provocados pelo esposo.

A denúncia contra casos de hostilidade à mulher pode ser feita pelo número 180.