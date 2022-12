Representantes de Bom Jardim visitam escola de contas e gestão do TCE-RJ - Mídias Sociais

Publicado 06/12/2022 12:41

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Simone Capozi, ao se deslocarem até o Rio de Janeiro, estiveram na escola de contas e gestão do TCE-RJ. Junto com outros representantes da esfera política, elas se mantiveram a par de obras que estão andamento no Estado e sobre investimentos públicos que estão previstos para ocorrer em 2023. Além disso, durante a reunião, foi falado do projeto Infratur, que visa beneficiar ações que interferem na propagação turística dos municípios. "Queremos o melhor para a nossa cidade, e o caminho é seguir com fé e esperança, pois assim conseguiremos concretizar nossos sonhos e projetos com muita luta e dedicação," revelou Simone.