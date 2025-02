A Prefeitura de Bom Jardim disponibilizou os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano 2025 (IPTU) para os contribuintes do município. As guias podem ser emitidas no site da Prefeitura , presencialmente no setor de cadastro técnico, na sala do empreendedor e nas agências comunitárias dos Correios em São José do Ribeirão, Córrego de Santo Antônio e Banquete.