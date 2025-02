RJ para Todos em Bom Jardim - Divulgação

Publicado 27/02/2025 13:13 | Atualizado 27/02/2025 13:14

Mutirão de cidadania e acolhimento social, o RJ para Todos + Serviços teve edição em Bom Jardim nesta terça-feira (25). O atendimento aconteceu na Praça João Almeida.

Pelo Governo do Estado, o Detran-RJ emitiu a 1ª e 2ª vias da carteira de identidade, a Fundação Leão XIII ofereceu a isenção de taxas para certidões de nascimento/casamento/óbito e da habilitação para casamento e a Receita Federal marcou presença pela primeira vez emitindo CPF. Também participaram da ação a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, com emissão da carteira de trabalho digital, e o Procon, com orientações gerais sobre direitos do consumidor.

O Serviço Social local deu enfoque a áreas envolvendo programas do Governo Federal, como o LOAS, que garante renda a pessoas com deficiência que, comprovadamente, não podem arcar com as despesas do dia a dia.