Humorista Paulinho Serra é conhecido por seu estilo irreverente e energia contagiante no palco - Divulgação

Humorista Paulinho Serra é conhecido por seu estilo irreverente e energia contagiante no palcoDivulgação

Publicado 22/04/2026 14:29

Bom Jardim se prepara para uma noite de muitas risadas neste sábado (25). O Galpão Cultural Margaret de Jesus recebe, a partir das 21h, o humorista Paulinho Serra, conhecido por seu estilo irreverente e energia contagiante no palco.

Com uma trajetória consolidada no humor brasileiro, Paulinho Serra já participou de programas de TV, cinema e diversos projetos de stand-up, conquistando o público com piadas afiadas, improviso e histórias do cotidiano. O show promete uma apresentação dinâmica, repleta de interações com a plateia e situações hilárias que garantem boas gargalhadas do início ao fim.

Ingressos e promoção

Os ingressos estão à venda pelo site da Sympla e também presencialmente na Cópia Fácil, no Centro da cidade.

Uma das vantagens para quem se antecipar é a promoção de meia-entrada para todos na compra antecipada, tornando o evento ainda mais acessível. No entanto, a organização alerta: os ingressos já estão nos últimos lotes, e a expectativa é de casa cheia.

Cultura e entretenimento em alta

A realização de eventos como esse reforça o papel do Galpão Cultural como um importante espaço para a valorização da cultura e do entretenimento em Bom Jardim. A chegada de um nome reconhecido do humor nacional movimenta a cena local e oferece ao público uma opção de lazer de qualidade.

Para quem busca um programa leve e divertido para o fim de semana, a dica é não deixar para a última hora. A promessa é de uma noite descontraída, com muitas risadas e casa cheia.