Bom Jardim tem 22.650 eleitores aptos a votarSite Senado Federal
Justiça Eleitoral terá plantão aos fins de semana em Bom Jardim
42ª Zona Eleitoral, que também atende Duas Barras, terá funcionamento especial até novembro
Bom Jardim cancela Festa de Banquete
Prefeitura cita respeito à comunidade após crime que abalou o distrito
Corpo de jovem morta em Bom Jardim é sepultado
Polícia Civil investiga feminicídio; suspeito é o companheiro da vítima. morto em confronto com policiais
Tradicional Festa de Banquete acontece nos dias 1º e 2 de agosto em Bom Jardim
Confira a programação do evento
Expo Café e Flor abre inscrições para artesãos, produtores e expositores de Bom Jardim
Evento está marcado para dias 7 a 9 de agosto
Bom Jardim inaugura novo CRAS no Alto de São José no dia 6 de julho
Unidade leva o nome de Nirvana Lamego de Souza em homenagem à sua trajetória e atuação no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.