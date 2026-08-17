Bom Jardim tem 22.650 eleitores aptos a votar - Site Senado Federal

Bom Jardim tem 22.650 eleitores aptos a votarSite Senado Federal

Publicado 17/08/2026 11:14

Os eleitores de Bom Jardim poderão procurar a Justiça Eleitoral aos fins de semana durante o período que antecede as eleições de 2026. A 42ª Zona Eleitoral, sediada no município e responsável também por Duas Barras, está entre as unidades incluídas na escala de plantões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O município tem 22.650 eleitores aptos a votar.

O plantão começou no sábado (15) e ocorre das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. De acordo com o TRE-RJ, o funcionamento especial será mantido até 9 de novembro. O endereço da 42ª Zona Eleitoral é rua Nilo Peçanha, 347, Centro.

A eleição para presidente, governador, senador e deputados será realizada em 4 de outubro. Caso seja necessário segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

O prazo para emissão do primeiro título, transferência de domicílio, alteração de dados e regularização de pendências terminou em 6 de maio.

Atendimento remoto

O eleitor também pode tirar dúvidas pelo WhatsApp do TRE-RJ, pelo número (21) 3436-9000, com atendimento automatizado 24 horas. O Disque TRE-RJ funciona atualmente de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e terá atendimento aos fins de semana a partir de 5 de setembro.

A 42ª Zona Eleitoral abrange Bom Jardim e Duas Barras, segundo a divisão eleitoral vigente.