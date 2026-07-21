A entrada é franca e aberta para toda a família. - Jannaina Costa

A entrada é franca e aberta para toda a família.Jannaina Costa

Publicado 21/07/2026 12:18

O distrito de Banquete, em Bom Jardim, recebe nos dias 1º e 2 de agosto mais uma edição da tradicional Festa de Banquete. O evento reúne atividades esportivas, apresentações musicais e atrações voltadas aos moradores e visitantes, mantendo uma celebração que integra o calendário de eventos do município.

A programação tem início no sábado (1º) com a concentração dos jipeiros às 8h e a largada para a trilha duas horas depois. À tarde, a partir das 17h, estão previstos shows com a Banda Paralelo 14, seguida da saída para a tradicional Trilha da Coruja, além das apresentações da Banda Chapas e de Bruno Vassios durante a noite.

No domingo (2), as atividades começam novamente às 8h, desta vez com a concentração dos motociclistas para a trilha leve. A saída está marcada para as 10h. A programação musical inclui apresentações do grupo Nossa Relação, de Pedro Garcia e Banda 100% Forró e da Banda Tchê Malucos.

Realizada anualmente pela Prefeitura, a Festa de Banquete surgiu como uma celebração da comunidade do distrito e, ao longo do tempo, incorporou encontros de jipeiros e motociclistas, que passaram a fazer parte da identidade do evento. As trilhas pelas estradas rurais e áreas montanhosas da região se tornaram uma das principais atrações da programação, reunindo participantes de diferentes municípios.

Além do aspecto esportivo e recreativo, a festa também movimenta a economia local. Comerciantes, produtores e empreendedores do distrito costumam aproveitar o aumento no fluxo de visitantes para comercializar alimentos, bebidas e outros produtos durante os dois dias de evento.