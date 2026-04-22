Pessoas físicas que fazem a declaração do Imposto de Renda pelo modelo completo podem destinar até 3% do imposto devido. - Reprodução/

Pessoas físicas que fazem a declaração do Imposto de Renda pelo modelo completo podem destinar até 3% do imposto devido.Reprodução/

Publicado 22/04/2026 14:43

A Prefeitura de Bom Jardim, por meio da Secretaria de Assistência Social, está promovendo a campanha “Leão Amigo”, uma iniciativa que incentiva moradores e empresas a destinarem parte do Imposto de Renda para projetos sociais no próprio município.

A proposta é simples: ao invés de todo o valor do imposto seguir para a União, o contribuinte pode direcionar uma porcentagem para os Fundos Municipais, apoiando diretamente ações voltadas para crianças, adolescentes e idosos — sem custo adicional.

Os recursos são destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI). Esses fundos financiam projetos que promovem proteção, inclusão e oportunidades para públicos em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A orientação é que o contribuinte converse com seu contador para realizar o procedimento corretamente durante a declaração do Imposto de Renda.

Além de fortalecer políticas públicas locais, a campanha também estimula a cultura da solidariedade, mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos na vida de quem mais precisa.



