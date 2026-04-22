Pessoas físicas que fazem a declaração do Imposto de Renda pelo modelo completo podem destinar até 3% do imposto devido.Reprodução/
Campanha "Leão Amigo" incentiva destinação do Imposto de Renda em Bom Jardim
Iniciativa permite que contribuintes apoiem projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos sem custo adicional, destinando parte do imposto diretamente ao município
Vacinação contra a gripe tem horário ampliado em Bom Jardim
Campanha segue priorizando grupos específicos, como trabalhadores dos setores de confecção, comércio e indústria.
Paulinho Serra se apresenta em Bom Jardim com show de comédia dia 25 de abril
Humorista sobe ao palco do Galpão Cultural Margaret de Jesus e promete lotar a casa com últimos ingressos disponíveis
Bom Jardim lança REFIS 2026 com descontos de até 100% em juros e multas
Programa contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025
Operação mira tráfico de drogas e cumpre mandados em Nova Friburgo e Bom Jardim
Ação da Polícia Civil teve como alvo suspeitos ligados a facção criminosa que atua na Região Serrana
Confira a programação de Carnaval nos distritos de Bom Jardim
Folia terá recreação infantil, banho de espuma, desfiles e shows musicais
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