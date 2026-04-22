Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no Brasil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/04/2026 14:38

A Prefeitura de Bom Jardim ampliou o horário de vacinação contra a gripe com o objetivo de facilitar o acesso da população. Agora, a imunização está sendo realizada também no período noturno, das 17h às 21h, no Centro de Especialidades Djalma Neves.

A medida busca atender principalmente quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial, garantindo mais flexibilidade e ampliando a cobertura vacinal no município.

Além do horário estendido, a campanha segue priorizando grupos específicos, como trabalhadores dos setores de confecção, comércio e indústria. A iniciativa reforça a importância da vacinação para públicos mais expostos no dia a dia, contribuindo para a redução da circulação do vírus.

Para receber a dose, é necessário apresentar alguns documentos básicos: cartão de vacina, cartão do SUS e CPF. A orientação é que os moradores não deixem para depois e aproveitem a facilidade do novo horário.

A vacinação contra a gripe é uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pelo vírus influenza, especialmente em períodos de maior circulação da doença. Ao se imunizar, além de proteger a própria saúde, cada cidadão contribui para a proteção coletiva.

Com a ampliação do atendimento, o município reforça seu compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população, incentivando a adesão à campanha e promovendo mais acesso à prevenção.