Covid-19 e Influenza A são os principais vírus da gripe responsáveis por óbitos no BrasilMarcelo Camargo/Agência Brasil
Vacinação contra a gripe tem horário ampliado em Bom Jardim
Campanha segue priorizando grupos específicos, como trabalhadores dos setores de confecção, comércio e indústria.
Paulinho Serra se apresenta em Bom Jardim com show de comédia dia 25 de abril
Humorista sobe ao palco do Galpão Cultural Margaret de Jesus e promete lotar a casa com últimos ingressos disponíveis
Bom Jardim lança REFIS 2026 com descontos de até 100% em juros e multas
Programa contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025
Operação mira tráfico de drogas e cumpre mandados em Nova Friburgo e Bom Jardim
Ação da Polícia Civil teve como alvo suspeitos ligados a facção criminosa que atua na Região Serrana
Confira a programação de Carnaval nos distritos de Bom Jardim
Folia terá recreação infantil, banho de espuma, desfiles e shows musicais
Bom Jardim divulga programação oficial do Carnaval no Centro
Segurança será reforçada para os dias de folia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.