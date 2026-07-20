1ª Expo Café e Flor aconteceu em Outubro de 2025Reprodução IG Prefeitura de Bom Jardim
Expo Café e Flor abre inscrições para artesãos, produtores e expositores de Bom Jardim
Evento está marcado para dias 7 a 9 de agosto
Governo do Rio avança na transformação digital em Bom Jardim e Sumidouro
Municípios passam a utilizar o SEI, ferramenta que moderniza processos administrativos e facilita o acesso da população aos serviços públicos
Campanha "Leão Amigo" incentiva destinação do Imposto de Renda em Bom Jardim
Iniciativa permite que contribuintes apoiem projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos sem custo adicional, destinando parte do imposto diretamente ao município
Vacinação contra a gripe tem horário ampliado em Bom Jardim
Campanha segue priorizando grupos específicos, como trabalhadores dos setores de confecção, comércio e indústria.
Paulinho Serra se apresenta em Bom Jardim com show de comédia dia 25 de abril
Humorista sobe ao palco do Galpão Cultural Margaret de Jesus e promete lotar a casa com últimos ingressos disponíveis
Bom Jardim lança REFIS 2026 com descontos de até 100% em juros e multas
Programa contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025
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