1ª Expo Café e Flor aconteceu em Outubro de 2025 - Reprodução IG Prefeitura de Bom Jardim

1ª Expo Café e Flor aconteceu em Outubro de 2025Reprodução IG Prefeitura de Bom Jardim

Publicado 20/07/2026 00:00

Artesãos, produtores rurais e expositores do setor de café e flores de Bom Jardim já podem se inscrever para participar da 2ª Expo Café e Flor, marcada para os dias 7, 8 e 9 de agosto, no Complexo Cultural do município. As inscrições estão sendo realizadas por meio de formulário disponibilizado pela organização . As vagas são limitadas.

O evento tem como objetivo reunir produtores locais, artesãos e empreendedores ligados às principais vocações econômicas de Bom Jardim, criando um espaço para exposição, comercialização de produtos e divulgação da produção regional. A iniciativa também busca incentivar o turismo e fortalecer a economia criativa e rural do município.

A programação completa ainda será divulgada, mas a organização já confirmou que a exposição contará com estandes voltados ao café, flores, artesanato, gastronomia e produtos locais, além de atrações culturais e atividades abertas ao público.

A segunda edição da Expo Café e Flor dá continuidade ao projeto iniciado no ano passado, quando Bom Jardim sediou a primeira festa dedicada às duas atividades que se destacam na economia local. O município é reconhecido como um dos principais produtores de café de montanha e de flores de corte do estado do Rio de Janeiro, especialmente de rosas, características que vêm sendo utilizadas para impulsionar o turismo rural e valorizar a produção regional.