A implantação do SEI nas prefeituras integra uma política de Estado adotada em todo o país com o objetivo de reduzir a burocracia - Divulgação

A implantação do SEI nas prefeituras integra uma política de Estado adotada em todo o país com o objetivo de reduzir a burocraciaDivulgação

Publicado 26/05/2026 14:47

O Governo do Rio avança na modernização da gestão pública nos municípios de Bom Jardim e Sumidouro. Nesta segunda-feira (25), as cidades da Região Serrana passaram a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma que digitaliza processos administrativos e contribui para a oferta de serviços públicos com mais transparência, sustentabilidade e eficiência. A implantação do SEI nas prefeituras integra uma política de Estado adotada em todo o país com o objetivo de reduzir a burocracia. A adoção da solução representa um avanço na modernização da gestão administrativa, ao proporcionar ainda mais integração, agilidade e eficiência aos fluxos internos e contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população da região. Além de reduzir o uso de papel, o SEI proporciona economia de recursos e mais confiabilidade na gestão das informações. A ação integra o Programa RJ Digital Municípios, iniciativa realizada por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital e do PRODERJ, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Desenvolvido pelo TRF4, o SEI é disponibilizado gratuitamente a estados e municípios que desejam dar passos concretos rumo à transformação digital.

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