A Administração Municipal ainda não divulgou nova data para a festaReprodução Site Prefeitura
Bom Jardim cancela Festa de Banquete
Prefeitura cita respeito à comunidade após crime que abalou o distrito
Tradicional Festa de Banquete acontece nos dias 1º e 2 de agosto em Bom Jardim
Confira a programação do evento
Expo Café e Flor abre inscrições para artesãos, produtores e expositores de Bom Jardim
Evento está marcado para dias 7 a 9 de agosto
Bom Jardim inaugura novo CRAS no Alto de São José no dia 6 de julho
Unidade leva o nome de Nirvana Lamego de Souza em homenagem à sua trajetória e atuação no município
Governo do Rio avança na transformação digital em Bom Jardim e Sumidouro
Municípios passam a utilizar o SEI, ferramenta que moderniza processos administrativos e facilita o acesso da população aos serviços públicos
Campanha "Leão Amigo" incentiva destinação do Imposto de Renda em Bom Jardim
Iniciativa permite que contribuintes apoiem projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos sem custo adicional, destinando parte do imposto diretamente ao município
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