A Administração Municipal ainda não divulgou nova data para a festa - Reprodução Site Prefeitura

A Administração Municipal ainda não divulgou nova data para a festaReprodução Site Prefeitura

Publicado 29/07/2026 14:57

A Prefeitura de Bom Jardim anunciou o cancelamento da Tradicional Festa de Banquete, que seria realizada nos dias 1º e 2 de agosto. A decisão foi tomada em razão da comoção provocada pelos recentes acontecimentos registrados no 3º Distrito do município.

Em nota oficial, a administração municipal informou que a medida foi adotada "por respeito e empatia ao momento vivido por toda a comunidade". Segundo a Prefeitura, os fatos ocorridos em Banquete trouxeram tristeza não apenas às famílias diretamente atingidas, mas também a toda a população bom-jardinense.

O cancelamento ocorre pouco mais de uma semana após uma tragédia que abalou a comunidade de Banquete. Na madrugada de 23 de julho, a jovem Vitória Belondre Gomes, de 28 anos, foi morta a tiros dentro de casa. O principal suspeito do crime, seu companheiro, Thiago Lima do Amaral, morreu após um confronto com policiais militares durante a ocorrência. O caso é investigado pela 158ª Delegacia de Polícia de Bom Jardim como feminicídio e gerou grande comoção entre os moradores do distrito.

A Prefeitura ressaltou que reconhece a importância da Tradicional Festa de Banquete como um momento de confraternização, valorização da cultura local e fortalecimento do comércio e dos produtores rurais da região. No entanto, afirmou que, diante do momento de luto vivido pela comunidade, entendeu que não seria adequado manter a programação festiva.

Até o momento, a administração municipal não informou se o evento será remarcado para outra data.