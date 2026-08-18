Segundo a empresa, já foram investidos cerca de R$ 8 milhões em melhorias na rede desde 2022, quando assumiu a operação - DIvulgação Rio+Saneamento

Segundo a empresa, já foram investidos cerca de R$ 8 milhões em melhorias na rede desde 2022, quando assumiu a operaçãoDIvulgação Rio+Saneamento

Publicado 18/08/2026 15:07

A concessionária Rio+Saneamento anunciou novas intervenções no sistema de abastecimento de água de Bom Jardim, com medidas voltadas ao monitoramento da rede, controle de pressão e ampliação da capacidade de captação e distribuição. Segundo a concessionária, cerca de 16,7 mil moradores do distrito-sede serão beneficiados.

As intervenções ocorrem após registros recentes de problemas no abastecimento do município. Em março, O Dia a Agenersa reuniu prefeitos dos municípios atendidos pela empresa após uma série de queixas sobre a prestação do serviço. Entre os participantes estava o prefeito de Bom Jardim, Affonso Monnerat. Segundo a agência reguladora, os municípios relataram, entre outros problemas, episódios de desabastecimento prolongado.



Entre as ações realizadas pela concessionária está a instalação de 21 pontos de monitoramento em locais estratégicos da rede. Os equipamentos permitem acompanhar o funcionamento do sistema e identificar alterações que possam indicar vazamentos ou outros problemas na distribuição.



Novos equipamentos nas unidades de bombeamento



Também foram instalados dispositivos para reduzir os impactos provocados por variações de pressão nas tubulações. A concessionária afirma que a medida aumenta a segurança da rede e diminui a possibilidade de danos.



Segundo a empresa, na Captação Santa Teresa e na Estação Elevatória de Campo Belo, foram implantados novos conjuntos motobomba, que, segundo a empresa, ampliam a capacidade operacional das unidades. Equipamentos de reserva também foram disponibilizados para situações de emergência.



A Rio+Saneamento está à frente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Bom Jardim desde agosto de 2022. Segundo a concessionária, desde o início da operação no município foram investidos cerca de R$ 8 milhões em melhorias.



A diretora-presidente da empresa, Josiane Vasconcellos, afirmou que os investimentos têm como objetivo melhorar a eficiência do sistema e reduzir perdas de água.



“A concessionária segue investindo continuamente em tecnologia, infraestrutura e modernização. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais eficiência no serviço prestado aos moradores, reduzir desperdícios e preservar o recurso hídrico”, afirmou.



