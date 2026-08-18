Segundo a empresa, já foram investidos cerca de R$ 8 milhões em melhorias na rede desde 2022, quando assumiu a operaçãoDIvulgação Rio+Saneamento
Entre as ações realizadas pela concessionária está a instalação de 21 pontos de monitoramento em locais estratégicos da rede. Os equipamentos permitem acompanhar o funcionamento do sistema e identificar alterações que possam indicar vazamentos ou outros problemas na distribuição.
Novos equipamentos nas unidades de bombeamento
Também foram instalados dispositivos para reduzir os impactos provocados por variações de pressão nas tubulações. A concessionária afirma que a medida aumenta a segurança da rede e diminui a possibilidade de danos.
Segundo a empresa, na Captação Santa Teresa e na Estação Elevatória de Campo Belo, foram implantados novos conjuntos motobomba, que, segundo a empresa, ampliam a capacidade operacional das unidades. Equipamentos de reserva também foram disponibilizados para situações de emergência.
A Rio+Saneamento está à frente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Bom Jardim desde agosto de 2022. Segundo a concessionária, desde o início da operação no município foram investidos cerca de R$ 8 milhões em melhorias.
A diretora-presidente da empresa, Josiane Vasconcellos, afirmou que os investimentos têm como objetivo melhorar a eficiência do sistema e reduzir perdas de água.
“A concessionária segue investindo continuamente em tecnologia, infraestrutura e modernização. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais eficiência no serviço prestado aos moradores, reduzir desperdícios e preservar o recurso hídrico”, afirmou.
Concessionária promete melhorias no abastecimento de Bom Jardim
Novos equipamentos devem ampliar o monitoramento da rede, reduzir perdas e dar mais segurança à captação e distribuição de água
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