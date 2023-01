Vigilância programou circulação do veículo nos distritos da parte baixa do município, neste final de semana - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 06/01/2023 16:25

Bom Jesus do Itabapoana – Toda atenção da população também é necessária, para evitar que o Aedes aegypti – transmissor de doenças como dengue, chikungunia e zika vírus – prolifere é proposta pelo governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio do Setor de Vigilância Ambiental.

O órgão já desenvolve ações preventivas durante o ano e agora está reforçando, através da utilização do “carro fumacê”; o veículo circula nos distritos da parte baixa do município, estando programado para este final de semana passar na Usina Santa Isabel, Serrinha e Bom Jardim.

A orientação é para que os moradores fiquem atentos e deixem portas e janelas abertas: “cubram ou guardem pássaros domésticos e recolham recipiente de água e comida dos animais de estimação por três horas, que é o tempo de ação do inseticida”.

O Ministério da Saúde propõe que as ações não se restrinjam apenas ao que os órgãos executam; propõe que a população também faça a parte dela tomando as seguintes providências, pelo menos uma vez por semana: verificar se a caixa d’água está bem tampada/ deixar as lixeiras bem tampadas; colocar areia nos pratos de plantas.

Também é necessário recolher e acondicionar o lixo do quintal; limpar as calhas; cobrir piscinas; tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários; limpar a bandeja externa da geladeira; limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação; limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado; cobrir bem a cisterna; cobrir bem todos os reservatórios de água.

Quanto à prevenção contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, podem ser adotadas medidas de reforço, como utilização de repelente; proteção da maior parte do corpo com roupas claras; se possível, colocar telas em janelas e portas. As medidas devem ser adotadas principalmente ao amanhecer e ao entardecer, em razão de o mosquito possuir hábitos diurnos.