A secretária Angélica Hullen explica que o programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/12/2022 17:30

Bom Jesus do Itabapoana – Considerado de forte potencial no campo social, o Programa Criança Feliz é lançado em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), com proposta de reforçar as ações do gênero que o governo municipal já desenvolve; a iniciativa está concentrada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

“É um avanço muito importante na pauta social do município, pois reforça o Pacto pela Primeira Infância”, comemora a secretária Angélica Hullen; ela explica que o programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares semanais e quinzenais às famílias inseridas no Cadastro Único.

São realizados acompanhamentos às gestantes, crianças de zero até três anos, crianças de zero até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), totalizando neste início, 450 atendimentos; “a meta é ampliar o programa, devido à demanda no nosso município”, adianta a secretária.

O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo avalia a adoção do Criança Feliz pelo município como muito importante: “quando foi aberta a adesão junto ao Governo Federal, Bom Jesus imediatamente aderiu ao programa, objetivando assim prestar um atendimento cada vez mais completo e integral à nossa população”, pontua.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, a Assistência Social orienta que as famílias com perfil para o programa recebam os visitadores, devidamente identificados com crachás, para serem incluídas na rede de proteção social: “caso necessite de maiores informações, o interessado deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência”, aponta.

O Criança Feliz foi lançado efetivamente em Bom Jesus no dia 16, em ato prestigiado por diversas autoridades; entre elas o prefeito Paulo Sergio Cyrillo; vereadores; supervisora do programa, a assistente social Gleyce Leite; os 15 visitadores, que irão atuar em nos distritos e nos bairros; e a secretária Angélica Hullen; além de vários outros secretários e populares.