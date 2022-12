Desde o início do mês, a prefeitura vem atuando na recuperação de estradas na zona rural - Foto Ascom/Divulgação

Desde o início do mês, a prefeitura vem atuando na recuperação de estradas na zona rural Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/12/2022 17:08 | Atualizado 15/12/2022 17:29

Bom Jesus do Itabapoana - Desobstrução de estradas vicinais e a reforma de pontes estão sendo executadas desde o início do mês, pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos de Bom Jesus do Itabapoana (RJ); as medidas visam reparar estragos causados pelas chuvas e facilitar o escoamento da produção agrícola.

Em avaliação divulgada pela Assessoria de Comunicação (Ascom) nesta quinta-feira (15), a Agricultura aponta: “a equipe responsável por deixar as estradas vicinais transitáveis reformou neste período uma ponte no Arraial Novo e outra na Sesmaria; nivelou as estradas da Limeira e do Bálsamo”.

Também são contabilizadas remoções de mais de 30 barreiras, drenagem na estrada da Piedade (no distrito de Rosal) e a limpeza de bueiros e vazantes na Serrinha; além do preparo de solo para plantio de cana, capim, milho e hortaliças em diversos locais do município.

Para a preparação do solo foram usados tratores com arado e outros implementos; “enquanto isso, na zona urbana o pessoal do setor de Meio Ambiente faz a poda de árvores nos bairros”, destaca o secretário Maurício Zanon.

O secretário observa que nesta época do ano há necessidade de a secretaria manter todas as frentes no trabalho intensivo: “a incidência de ventos e chuva forte causa danos que prejudicam o transporte de pessoas e da produção agrícola”, resume.

A Secretaria de Agricultura também está envolvida com o programa de estágio Mais Futuro, com uma vaga aberta para Técnico em Agropecuária; a orientação para quem tiver interesse é enviar currículo atualizado (em pdf) e a declaração de comprovação de matrícula (constando curso, turno e período em instituição de nível médio/técnico), para o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O encaminhamento deve ser feito por e-mail, até o próximo dia 22. De acordo com a Secom, “para vagas de curso de nível médio (técnico) são quatro horas de estágio por dia, com bolsa-auxílio de R$ 550 por mês, já incluído o auxílio-transporte”. Os detalhes sobre demais cursos estão no portal da prefeitura.