Para amenizar o ambiente de escuridão, a vela foi uma alternativa utilizada em algumas residências Foto Divulgação

Publicado 06/12/2022 14:13

Bom Jesus – As fortes chuvas do final de semana desta vez não causaram grandes inundações na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro; porém, problemas em um cabo da linha de distribuição de energia elétrica da Enel, em Bom Jesus do Itabapoana, deixou o município às escuras, sem linha de celular e água potável por cerca de 13 horas.

O “apagão” aconteceu na noite dessa segunda-feira (05); a Enel teve dificuldades para identificar o ponto atingido e chegou a anunciar que a situação estaria normalizada em no máximo três horas; mas, somente por volta de 11h desta terça o problema foi solucionado; a população também teve o abastecimento de água prejudicado.

Com a energia elétrica restabelecida, a Cedae acredita que os sistemas estejam retomados o mais rápido possível; a empresa orienta para que os consumidores priorizem o uso de água, evitando o não essencial, até pelo menos o final da tarde e disponibiliza caminhão-pipa, caso haja necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.

A telefonia celular também foi afetada, com todas as operadoras tendo ficado sem sinais durante o tempo em que durou o “apagão”, considerado o mais demorado registrado no município; nas residências, moradores tiveram de recorrer a velas e lanternas de celulares para aliviar a escuridão; os setores produtivos ainda não contabilizaram os prejuízos e a maioria das escolas, sem água e luz elétrica, suspendeu as atividades, o mesmo ocorrendo nas creches.

A Enel resume, em nota, que o problema aconteceu em uma torre de transmissão: “uma avaria em cabo da Linha de Distribuição Cruzamento/Franco Amaral provocou a interrupção do fornecimento de energia para parte do município; equipes da distribuidora trabalharam durante toda a madrugada e manhã desta terça para reparar a rede e restabelecer a energia na cidade”,

A população de Bom Jesus sofreu situação parecida em 2019, quando, no dia 26 de fevereiro, também um raio atingiu o sistema, deixando a cidade sem energia das 23h30 até o amanhecer; as conseqüências não foram diferentes das de agora, porém, em menor período.