No último final de semana foram imunizados 2.063 animais, entre cães e gatos, superando as expectativas Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/11/2022 14:39

Bom Jesus – Mesmo sendo uma doença controlada, a raiva animal é definida como “gravíssima” e considerada fatal na maioria dos casos, podendo também afetar o ser humano. A recomendação do Ministério da saúde é que os municípios desenvolvam campanhas antirrábicas, para que os donos de animais de estimação os protejam.

É o que está acontecendo em Bom Jesus do Itabapoana, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, com o alerta de que a vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis; no final de semana houve uma mobilização, envolvendo postos volantes, montados em praças da cidade e no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Santa Terezinha.

Foram imunizados 2.063 animais (entre cães e gatos), superando as expectativas da Secretaria de Saúde do município, que mantém a campanha; as doses são gratuitas e podem ser encontradas no setor de Vigilância Ambiental (Rua Antônio Dutra Leal, n°: 29, Jardim Valéria).

Há uma programação especial para os distritos; na próxima sexta-feira (25) será em Rosal, Calheiros, Barra de Pirapetinga e Pirapetinga; uma semana depois (dois de dezembro), as equipes estarão em Usina Santa Isabel/Nova Bom Jesus, Carabuçu, Usina Santa Maria e Mutum.

“É importante manter o animal de estimação devidamente vacinado contra a doença”, insiste o governo municipal, reforçando: “todos os donos de cães e gatos com três meses de idade ou mais devem levar seus animais; a vacinação antirrábica é obrigatória, pois protege contra esta doença, que pode ser transmitida ao ser humano”.

Também é apontada a necessidade de se fazer um reforço, sugerido pelo Ministério da Saúde, a cada seis meses para pessoas que manuseiam o vírus rábico vivo, e a cada 12 meses para pessoas em contínuo risco de exposição; “para pessoas não expostas ao risco, o reforço é feito 12 meses após a primeira dose, e depois a cada três anos”.

O órgão explica que “raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem; é transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, arranhadura e/ou lambedura”.