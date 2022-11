Através de postagem no portal da prefeitura, a Assistência Social está anunciando a nova etapa da campanha - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/11/2022 16:56

Bom Jesus do Itabapoana – Visando contribuir para enfrentar a insegurança alimentar e nutricional agravada pela pandemia de Covid-19, a partir da próxima segunda-feira (21), o governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) inicia mais uma ação “na Luta Contra a Fome” no município.

A iniciativa será desenvolvida por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação. De acordo com a estratégia do movimento, estarão sendo distribuídas centenas de cestas básicas mensais por um período de seis meses, para famílias acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Para ter direito ao recebimento da cesta básica do “Bom Jesus na Luta Contra a Fome”, as famílias deverão estar inscritas no Cadastro Único no município, na faixa de pobreza e extrema pobreza; não receber nenhum benefício Federal (Bolsa Família, Auxílio Emergencial) ou Estadual (Supera Rio).

Também é necessária que a família esteja em situação de insegurança alimentar e nutricional, com parecer social da equipe técnica do CRAS, devido às consequências da pandemia de Covid-19; ter parecer social da equipe técnica do CRAS em conformidade com as Leis Municipais 1243 e 1244/2016, que preveem os benefícios emergenciais (por exemplo, as chuvas do ano de 2022).

A secretaria orienta que mais informações sobre o programa podem ser obtidas junto a qualquer unidade do CRAS; ou entrar em contato pelo Whatsapp: (22) 99951-6182. As listas das famílias beneficiadas do mês de novembro, das unidades do CRAS de Nova Bom Jesus, Bela Vista e Santa Terezinha estão postadas no portal da prefeitura.