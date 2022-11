Idependente das orientações da Secretaria Estadual de Saúde, Bom Jesus vem reforçando a vacinação - Foto Ascom/Divulgação

Idependente das orientações da Secretaria Estadual de Saúde, Bom Jesus vem reforçando a vacinação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/11/2022 18:50 | Atualizado 14/11/2022 19:04

Bom Jesus – Comparadas às semanas anteriores, as duas últimas registraram aumento nos dados da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro; a constatação faz a Secretaria Estadual de Saúde a monitorar o cenário e alertar sobre a importância de os municípios manterem o esquema vacinal para evitar casos graves e óbitos pela doença.

Bom Jesus do Itabapoana (RJ) já desenvolve a prevenção, independente da orientação do Estado, com cronogramas anunciados semanalmente; para a próxima quarta-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde anuncia que estará disponível a primeira dose (D1) para todas as pessoas com três anos de idade ou mais; segunda dose (D2) infantil da Coronavac, 28 dias após a 1°dose (D1) e Pfizer, dois meses após a 1°dose (D1).

A segunda dose (D2) adulto da AstraZeneca será aplicada dois meses depois em quem tomou a primeira (D1). O cronograma segue na seguinte ordem: Pfizer, 21 dias após a primeira dose (D1); Janssen, dois meses após a aplicação da primeira dose (D1); CoronaVac, 28 dias após a aplicação da primeira dose (D1).

A terceira dose (R1) estará liberada para todos (12 anos ou mais) quatro meses após aplicação da segunda dose (D2). No caso da Jansen reforço 2 (R2), estará programada quatro meses após a aplicação da segunda dose (D2). A quarta dose (R2) será aplicada quatro meses após a terceira dose em pessoas com 18 anos ou mais; e trabalhadores da Saúde (apresentar documento comprobatório).

Para imunossuprimidos, a aplicação da dose adicional será em todos (12 anos ou mais), dois meses após a aplicação da segunda dose (D2); enquanto o reforço 1 visa a todos (12 anos ou mais), quatro meses após a aplicação da dose adicional. O reforço 2 será para pessoas acima de 40 anos, quatro meses após a aplicação do reforço 1. A programação geral está no portal da prefeitura.

A secretaria orienta que o serviço de imunização atende das 7h às 15h na Sala de Vacina do órgão, à Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro (atrás do posto da Polícia Civil); e volta a informar que, para tomar a vacina, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: Cartão de vacinação; Identidade; CPF; Cartão Nacional do SUS (se tiver); Comprovante de residência.