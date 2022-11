Crianças, adolescentes e adultos da APAE ficaram encantados com o espetáculo na sexta-feira - Foto Divulgação

Publicado 08/11/2022 14:56 | Atualizado 08/11/2022 15:04

Bom Jesus – Parafraseando o “Samba da minha terra”, de Dorival Caymmi, um bom-jesuence apaixonado pelos espetáculos em coletivo montados sob lona (que, geralmente, reúnem artistas de diferentes especialidades), cantarola: “quem não gosta de circo, bom sujeito não é”.

Trata-se de um verdadeiro “mundo encantado”, com malabarismo, acrobacia, monociclo, equilibrismo e tantas outras atrações, além do palhaço sempre presente. E o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, acaba de proporcionar momentos da magia circense a alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

Demonstrando não ser “ruim da cabeça, nem doente do pé”, Paulo Sérgio Cyrillo, por meio da Secretaria de Cultura, fechou uma parceria com o Montovani Circus (instalado na Avenida Governador Roberto Silveira, no centro).

Ficou combinado que a prefeitura concederia alvará de funcionamento da empresa com isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em troca de gratuidades programadas em determinados espetáculos; e foi o que aconteceu na última sexta-feira (04), quando o circo ofereceu duas sessões para os alunos da APAE.

Em postagem noticiando a iniciativa, a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura explica que os espetáculos gratuitos foram realizados pela manhã e no início da tarde e proporcionaram uma diversão diferente para crianças, adolescentes e adultos.

É provável que novas programações sejam definidas; enquanto isto não acontece o prefeito Cyrillo comemora: “este acordo incentiva a arte circense, uma das mais antigas do mundo; sabemos que os artistas enfrentaram muita dificuldade durante a pandemia; foi muito bom também alegrar o dia dos alunos da APAE”.

