Durante a programação da Secretaria de Saúde, toda orientação foi passada sobre prevenção Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/11/2022 16:35

Bom Jesus do Itabapoana – “A prevenção aumenta significativamente a chance de cura desta doença”; não se trata de frase aleatória e sim do resumo de orientação da campanha Outubro Rosa, realizada pela Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, contra câncer de mama e do colo de útero.

O encerramento aconteceu no final da semana, com a secretária de Saúde, Márcia Azevedo, e a coordenadora da APS, enfermeira Cláudia, visitando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Rosal, do Pimentel Marques e do Colégio Estadual Euclides Feliciano Tardim, para acompanhar a conclusão das ações.

Em Rosal, a enfermeira Marise tirou dúvidas da comunidade a respeito das doenças; enquanto no Pimentel Marques o enfermeiro Miguel falou sobre a importância da prevenção. Nas duas programações as avaliações são de que superaram as expectativas quanto ao interesse dos participantes.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, “a Secretaria de Saúde cumpriu o seu papel de elo com a comunidade, destacou a parceria com a Educação e encerrou as atividades do Outubro Rosa no Colégio Estadual Euclides Feliciano Tardim, conhecido como Horto, que atendeu ao convite da assistente social Lorena Chapinel Diniz”.

Palestrante foi a enfermeira Laura, que abordou ações precoces contra o câncer de mama e a oferta dos serviços de Saúde da prefeitura; “agentes comunitários do Centro fizeram uma demonstração da palpação da mama, com a coordenadora pedagógica, Sônia Regina Padilha, dando um depoimento pessoal da convivência com o câncer, o tratamento e sua cura”.

Fechando a campanha, a secretária de Saúde, Márcia Azevedo, sintetizou: ‘é um trabalho muito importante, pois a prevenção aumenta significativamente a chance de cura desta doença; quero agradecer médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de Saúde; o trabalho deles merece o respeito e o carinho de todos”.