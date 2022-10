A partir desta terça-feira, a Secretaria de Agricultura começa a distribuir as sementes com produtores - Foto Ascom/Distribuição

Publicado 24/10/2022 13:57

Bom Jesus -Presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte Noroeste Fluminense (Cidennf) está empenhado em incentivar e auxiliar o cultivo e a produção de milho também em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-rio).

Na primeira quinzena de outubro, o município recebeu sementes de milho da variedade BRS Caimbé, para plantio e multiplicação; a distribuição foi feita também aos consorciados Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Macaé, Miracema, São Fidélis, e Varre-Sai, com apoio da prefeitura de Quissamã.

Durante esta semana -até sexta-feira (28) -, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos de Bom Jesus estará distribuindo as sementes com agricultores familiares; a ação visa contribuir para o cultivo e o consumo do milho seco, com foco no atendimento às demandas econômicas e ambientais.

A orientação aos produtores interessados é entrar em contato com a secretaria pelo whatsapp (22) 99267-2534; telefone 3831-9616; ou pessoalmente na Rua José Bastos Borges 704. A visão da Cidennf é voltada para incentivar pequenos agricultores do Norte e do Noroeste Fluminense a terem o próprio sustento por meio do cultivo.

Outubro é considerado apropriado para plantio do milho nas duas regiões; entre outras finalidades, a variedade BRS Caimbé pode ser consumida como milho verde e silagem para alimentação de animais; sobre a produção, o resumo é que, de 20 quilos plantados em um hectare, a colheita pode render até oito toneladas do grão.

De acordo com o diretor da Estação Experimental da Pesagro-Rio em Campos, Ronaldo Soares, em especial, essa é uma variedade de milho que o produtor pode colher e replantar para a produção da safra seguinte, sem a necessidade de comprar novamente, diferente de outras espécies do grão, que não permitem o replantio.