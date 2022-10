Durante a Jornada, dívidas sobre vários outros assuntos e programas foram esclarecidas - Foto Divulgação

Publicado 19/10/2022 19:39

Bom Jesus - O Portal Cadastro Único acaba de ser detalhado pelo governo federal na Jornada do Auxílio Brasil, realizada em Volta Redonda, na Região Sul do Estado do Rio de Janeiro. Representantes de vários ministérios, de órgãos do governo estadual e de municípios participaram.

Bom Jesus do Itabapoana foi representado pela gestora do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil no município, Mayara Figueiral; o Cadastro Único foi detalhado como sendo uma ferramenta de apoio ao processo de entrevista para inscrição no programa.

Por meio da medida, passa a ser facilitado o acesso aos dados detalhados de rendas formais dos últimos 12 meses e informações de benefícios previdenciários dos cadastrados; a Jornada tratou ainda de outros assuntos de interesses dos municípios.

Os secretários dos ministérios também esclareceram dúvidas sobre Regra de Emancipação; Acompanhamento de Condicionalidades na Educação e Saúde; Programa Auxílio Gás; Auxílio Esporte Escolar; Auxílio Inclusão Produtiva Rural e Bolsa de iniciação Científica Júnior.

Mayara Figueiral ressaltou a importância de ter participado do evento: “sou grata pela oportunidade; além disso, conheci a secretária Nacional de Assistência Social, Maria Yvelonia, que lembrou de Bom Jesus pelo belíssimo trabalho da Casa do Artesão".