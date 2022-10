Ceciliano foi recebido pelo prefeito Cyrillo e prometeu continuar defendendo benefícios para BomJesus - Foto Ascom/Bom Jesus

Publicado 17/10/2022 17:06

Bom Jesus – Sem demonstrar a mínima intenção de querer estar fazendo premonição, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano, acaba de demonstrar certeza ao afirmar que Bom Jesus do Itabapoana (RJ) irá receber grandes notícias ainda este ano; ele visitou o município na última sexta-feira (14), sendo recebido pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

“O segundo turno para presidente está mobilizando todas as forças políticas, mas depois do dia 30 vamos anunciar uma decisão importante, principalmente para a população da Nova Bom Jesus”, argumentou o parlamentar ao prefeito, secretários municipais, vereadores, lideranças do município e servidores.

O objetivo da visita foi agradecer os 3.091 votos recebidos no município para o Senado (em todo o estado foram mais de 986 mil) e saber quais as principais demandas; o mesmo ele fez, durante a semana, no Norte e Noroeste Fluminense.

Ceciliano adiantou que levará ainda nesta semana as reivindicações dos municípios ao governador reeleito Cláudio Castro; o parlamentar lembrou que vem ajudando os municípios do Norte/Noroeste desde o início da pandemia e depois das enchentes do início de 2022.

“Sou um despachante de luxo a serviço da população de nosso estado”, brincou, justificando: “fui prefeito no interior e sei como é importante ter um canal aberto no Palácio Guanabara; por isso, me disponho a ligar direto para o governador, renovar as antigas e fazer novas reivindicações”.

“Fica até difícil pensar que ano que vem não teremos mais o amigo na presidência do Legislativo, mas sabemos que vai continuar junto aos melhores ideais e desenvolvimento de nosso estado”, pontuou Paulo Sérgio Cyrillo; o prefeito destacou o poder de articulação se Ceciliano, assinalando: “o presidente da Alerj conseguiu dialogar com as mais variadas correntes político-ideológicas”.