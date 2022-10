Prefeito Paulo Sérgio Cyrillo avalia resultado das urnas no Noroeste e considera satisfatório para a região - Foto Ascom/Divulgação

Prefeito Paulo Sérgio Cyrillo avalia resultado das urnas no Noroeste e considera satisfatório para a região Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/10/2022 12:33 | Atualizado 13/10/2022 12:53

Bom Jesus - O Norte/Noroeste Fluminense não mais terá, na próxima legislatura, quatro representantes na Câmara Federal: além de Clarissa Garotinho (União Brasil, que concorreu, sem sucesso, ao Senado), Chico Dângelo (PDT), Christino Áureo (PP) e Felício Laterça (PP); apenas Murillo Gouvêa (União Brasil), filho do prefeito de Itaperuna Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), se elegeu.

O resultado aponta uma perda numérica de representatividade do interior fluminense no Congresso Nacional; ainda assim, no caso particular do Noroeste, o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo, avalia os números gerais como algo muito positivo, considerando importantíssimas a vitória de Gouvêa e as reeleições de um estadual e do governador.

“Considero o resultado como algo muito positivo; haja vista a entrada de um deputado federal representando todo o Noroeste, o que há muito tempo não tínhamos, e a reeleição do nosso estadual Jair Bittencourt, com uma votação expressiva em todo o estado do Rio de Janeiro”, pontua Cyrillo, destacando também como fundamental a reeleição do governador Cláudio Castro.

Gouvêa, Bittencourt e Castro foram apoiados por Cyrillo e receberam expressivas votações em Bom Jesus; a satisfação do prefeito o leva a inverter a opinião de que a região fica em desvantagem para os próximos quatro anos em Brasília: “na verdade, ganhamos representatividade, já que há muito tempo não tínhamos um representante regional no Congresso”, reforça.

Na opinião do prefeito, a união de prefeitos, vereadores, correligionários com a sociedade em geral no Noroeste contribuiu para eleger Murillo Gouvêa, que obteve 49.921 votos no total; sobre o Norte Fluminense, Cyrillo diz: “por ser a região um pouco mais afastada do nosso dia a dia, não tenho como opinar de imediato”.

Quanto à reeleição de Cláudio Castro em primeiro turno, o prefeito de Bom Jesus atribui a uma demonstração de força muito grande na união de quase todos os prefeitos do Estado: “é um governador que foca suas ações no interior, sem distinguir cidades por tamanho e tratando todas por igual”.

D forma mais particular, Cyrillo analisa que as urnas até superaram suas expectativas: “nossos candidatos mais atuantes foram muito bem votados em todo o Estado; o apoio que dei não foi em vão; acredito que a votação expressiva no município se deva à gratidão pelo trabalho, pelos serviços prestados em nosso município; foi uma resposta da população, que confiou e entendeu que o nosso governo está no caminho certo”.