A Roda de Conversa está sendo divulgada pela Secretaria de Assistência Social no portal da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Bom Jesus - Uma ação de cidadania com foco nas pessoas em situação de rua está programada para o próximo dia cinco, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, em parceria com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), vai realizar na próxima quarta-feira (05/10); haverá uma “roda de conversa”, seguida de café da manhã para os participantes.

O início está previsto para as 09h, na sede do CREAS, com mediação da psicóloga Analiza Marquez Paula; o tema é “A importância da construção da autonomia na superação da dependência de álcool e/ou entorpecentes”.

A iniciativa visa conscientizar os usuários atendidos pelo programa para a superação da situação em que se encontram e que o caminho pode ser longo e muitas vezes marcado por dificuldades e recaídas, mas que "um dia de dignidade já valeu a pena todo esforço".

Por força da Resolução n⁰ 40 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Secretaria de Assistência Social tem desenvolvido diversas ações voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, com base na política nacional que trata da questão.

Na avaliação da secretária, Angélica Cristina Nagel Hullen, a crescente incidência da população de rua, do trabalho infantil, entre outros tipos de exploração em espaços públicos, “ressaltam a importância da existência de serviços de abordagem que estejam preparados para compreender e atender a demanda”.

Segundo a secretária, “o Serviço Especializado em Abordagem Social tem sido um dos veículos mais importantes para que as diretrizes da assistência social possam ser efetivadas para a população que mais dela necessita”.

Angélica pontua que, “identificadas as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, o serviço elabora, junto de seus atendidos, formas de enfrentamento destas violações de direitos, na tentativa de potencializar a saída das ruas”.