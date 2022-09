Paulo Sérgio Cyrillo defende a necessidade de quem tem Imposto de Renda a pagar fazer doações - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/09/2022 16:59

Bom Jesus - Dois Conselhos importantes acabam de ser empossados pelo prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo; o primeiro (da Pessoa com Deficiência) tem finalidade específica de cuidar de quem sofre de algum problema físico; já o de Habitação trata das políticas públicas habitacionais de interesse social.

Os integrantes de ambos são representantes da prefeitura e da sociedade civil; enquanto um visa assegurar os direitos das pessoas com deficiência, garantindo inclusão na sociedade; o outro tem o papel de garantir recursos para moradias da população em vulnerabilidade social.

O Conselho da Pessoa com Deficiência tem como membros titulares: Analiza Marquez, Welligton de Freitas, Silvana da Silva, Ana Amélia Vieira, Paula Cyrillo, Marcia Lepre, Luiz Paulo da Silva, Diana Rodrigues, Sônia Maria Furtado, Danielle Costa, Geraldo Fitaroni, Juliana Couto.

Nas suplências estão: Ana Aparecida do Nascimento, Rosemere de Assis, Márcia Alessandra Wlemanndos, Rita de Cássia Ribeiro, Nubia Aparecida, Teófila Teixeira, Silvânia Maria Andolphi, Jean Bernardes, Mailuce Côrtes, Neusa Braga, Maria das Graças Fitaroni, Lidiane Rodrigues.

O de Habitação ficou composto pelos seguintes titulares: Angélica Hullen, Lorena da Silva, Paula Cyrillo, Renata Brandão, Geraldo Florêncio, Maria Aparecida Goulart, Ana Selma Silveira; os suplentes são: Rosinea de Rezende, Eduardo Corrêa, Walesca Araújo, Elis Regina Pacheco, Neilar Chemer, Julia Aparecida Diniz, Rafaela Curcio.

Ao empossar os conselheiros, o prefeito Paulo Sergio Cyrillo ressaltou a importância de cada um deles para o município, no contexto social: “é uma alegria para nossa administração dar posse a vocês; agora vamos trabalhar juntos para conscientizar as pessoas que têm Imposto de Renda a pagar que elas podem doar recursos para apoiar estes conselhos”.