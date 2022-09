A programação do Festival, aberto sexta-feira, atrai turistas de vários municípios do Estado - Foto Ascom/Divulgação

A programação do Festival, aberto sexta-feira, atrai turistas de vários municípios do Estado Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/09/2022 12:21

Bom Jesus - A primeira edição do Festival SESC (Serviço Social do Comércio) de Chorinho e Sanfona de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana, movimenta a Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro até este domingo (11). Um dos mais importantes festivais de música instrumental da região, atrai participantes de vários outros municípios.

Depois de dois anos sem acontecer de forma presencial, por causa da pandemia, o Sesc assumiu a organização do evento, com apoio da prefeitura; o Festival oferece aos turistas e aos bom-jesuenses muitas opções da cultura do município, tais como artesanato da Casa do Artesão, comidas típicas, cervejas artesanais e bons vinhos de várias origens.

O prefeito Paulo Sergio Cyrillo avalia que o evento movimenta a economia do distrito de Rosal com a lotação de pousadas e das casas que oferecem o serviço de cama e café: “o evento deixou saudades nos último dois anos; o clima em Rosal é sempre de paz e confraternização”.