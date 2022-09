Rodrigo Bacellar ressalta a sensibilidade do governador em relação ao interior do Estado - Foto Divulgação



06/09/2022

Bom Jesus - A política de parcerias adotada pelo governador Cláudio Castro (PL), com prefeituras, tem gerado bons frutos a municípios do interior; em alguns casos, a intermediação do líder do Governo na Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar (PL), reforçou as realizações.

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele formalizou, recentemente, ao governador, pedidos de equipamentos e obras para melhorar os setores de Infraestrutura na Região Noroeste Fluminense; “as solicitações, feitas através de indicações legislativas, já foram publicadas no Diário Oficial”.

“Para Bom Jesus do Itabapoana, o governador destinou retroescavadeira; caminhão-pipa e veículo para a Secretaria Municipal de Saúde”, enumera a assessoria, acrescentando: “o deputado também pediu ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) a realização de reparo emergencial na barreira localizada na RJ-230”.

Outros benefícios apontados são pavimentação asfáltica na RJ-214, altura do município de Varre-Sai; instalação de redutores de velocidade, placas de sinalização, refletores e pintura de faixas na RJ-216.

Foram solicitados ainda ao DER redutores de velocidade para a RJ-224, além de tapa-buracos e limpeza geral na rodovia, no trecho entre a Praça João Pessoa e a BR-101, no município de Campos dos Goytacazes.

Outras solicitações na conta de Bacellar são a retomada do serviço de perícia nas unidades do Detran em Campos; limpeza na Lagoa do Sapo, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea); e tapa-buracos e patrulhamento na Rodovia RJ-228, no trecho entre os distritos de Vila Nova e Morro do Coco.

Rodrigo Bacellar avalia que são muitas as demandas para o interior, mas que o governador Cláudio Castro e sua equipe têm mostrado atenção e sensibilidade em atender aos pedidos.