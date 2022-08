A nova etapa do programa de Bom Jesus contra fome foi iniciada nesta sexta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/08/2022 18:55

Bom Jesus - A luta contra fome é uma realidade em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, dentro de um plano de enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional agravada pela pandemia de Covid-19; as ações acontecem por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação.

São distribuídas cestas básicas mensais por um período de seis meses, para famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município; nesta sexta-feira (26) foi iniciada mais uma etapa.

De acordo com a secretaria, têm direito ao benefício as famílias que estão inscritas no Cadastro Único em Bom Jesus, na faixa de pobreza e extrema e não recebem nenhum benefício Federal (Bolsa Família, Auxílio Emergencial) ou Estadual (Supera Rio).

Também a família precisa estar em situação de insegurança alimentar e nutricional, com parecer social da equipe técnica do CRAS, devido às consequências da pandemia de Covid-19; é necessário também parecer social da equipe técnica do CRAS em conformidade com as Leis Municipais que preveem os benefícios emergenciais.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) orienta que mais informações sobre o Bom Jesus na Luta contra a Fome podem ser obtidas em qualquer unidade do CRAS; outra alternativa é entrar em contato pelo Whatsapp: (22) 99951-6182.