Paulo Sérgio Cyrillo afirma que sair do CAUC era um dos seus maiores objetivos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/08/2022 13:52

Bom Jesus - “Sensação de dever cumprido, por realizar uma das primeiras metas idealizadas no plano de governo do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo”. Desta forma, o secretário de Finanças de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Carlos Faneli, inicia avaliação sobre a recuperação do crédito da prefeitura junto ao governo federal.

De acordo com o secretário, a repercussão positiva é focada no fato de “o governo municipal acabar de proporcionar a Bom Jesus a condição de entrar para o seleto grupo de três municípios do Noroeste Fluminense capazes de receber recursos financeiros da União de modo voluntário, por meio de novos convênios e termos de parceria”.

O feito é apontado como “fruto de um árduo trabalho da Secretaria de Finanças e da Advocacia Geral do Município”; é que, neste mês, Bom Jesus se tornou adimplente no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC).

“Popularmente comparando, o CAUC seria um tipo de Serasa da Administração Pública”, observa Carlos Faneli; ele explica: “pendências no CAUC impedem a União de transferir recursos financeiros voluntários (os que não sejam atrelados às obrigações constitucionais com a Saúde, a Educação e a Assistência Social) a municípios e estados”.

O município estava negativado no sistema desde junho de 2017, informa o secretário, reforçando: "sair do CAUC significa que finalmente poderemos ter acesso a recursos financeiros da União para realizar convênios e termos de parceria de acordo com todas as necessidades de Bom Jesus, além daquelas de Saúde, Educação e Assistência Social”.

O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo admite que, a partir de agora, mais obras possam ser realizadas e projetos multidisciplinares saiam do papel; “sair do CAUC era um dos nossos maiores objetivos, porque significa financiamento para o desenvolvimento do município", explica o prefeito.

Cyrillo ressalta que a saúde financeira é o primeiro passo para que o governo possa planejar as políticas públicas municipais; o prefeito conclui: “sem as contas em dia, não se pode pensar para onde queremos que o município caminhe e como este caminho será percorrido” o sentimento é de gratidão e orgulho pelo excelente trabalho realizado por toda a nossa equipe”.