Padre Rodrigo conclamou a população a pregar amor e fé, em memória do vigário Mello Foto Ascom/Divulgação

Publicado 17/08/2022 12:52

Bom Jesus - “Está fazendo 75 anos que o saudoso Padre Mello se foi, mas ele deixou uma lição: fazer sempre o bem, pois nós colhemos aqui tudo o que plantamos”. As palavras são do o padre Rodrigo, pároco da Matriz do Senhor Bom Jesus, ao lembrar a importância da ética e conclamar à população de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) a pregar o amor e a fé.

A conclamação aconteceu no último sábado (13), por conta da homenagem que o governo municipal prestou aos vultos históricos bonjesuenses, em ato na Praça Governador Portela, dentro da programação da Festa de Agosto. O padre Mello foi vigário 48 anos da paróquia da cidade, tendo falecido em 1947 durante os festejos que ajudou a criar, que deram origem à Festa de Agosto.

Foram lembrados também os ex-governadores Roberto Silveira (1959-1961) e Badger Silveira (1963-1964); outro foi o senhor José Vieira Seródio, um dos maiores incentivadores da Festa de Agosto. O promotor de Justiça Gino Bastos destacou fatos históricos e vultos da história de Bom Jesus.

Sobre os dois ex-governadores nascidos na barra do Pirapetinga, o promotor lembrou-se das obras; ressaltou ainda os princípios do ex-prefeito Paulo Sergio do Canto Cyrillo, pai do atual prefeito Paulo Sergio Cyrillo: “ele deixou um legado de ética e seriedade”.

Encerrando o evento, o prefeito Paulo Sergio elogiou “a união da equipe da prefeitura, que faz o possível para acertar, sempre em favor da população”; emocionado, ele destacou a presença de sua mãe e os ensinamentos de seu pai: “não quero ser melhor do que ninguém, apenas do que eu mesmo”.

O prefeito saudou os efetivos do Tiro de Guerra, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que participaram da solenidade, e encerrou dizendo que as pessoas ali homenageadas muitas vezes abriram mão de estar com a família para se dedicar à comunidade.