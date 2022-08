Na Praça Governador Portela a Tenda SESC Cultural apresentou shows de artistas nacionais - Foto Ascom/Divulgação

Na Praça Governador Portela a Tenda SESC Cultural apresentou shows de artistas nacionais Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/08/2022 14:07

Bom Jesus - Até o próximo dia 15, Bom Jesus de Itabapoana estará recebendo visitantes de municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, por conta da tradicional Festa de Agosto, aberta oficialmente no último dia cinco, pelo prefeito Paulo Sergio Cyrillo e o vice Otávio Amaral.

O evento é realizado há 83 anos pela prefeitura, em homenagem a Nosso Senhor Bom Jesus, Padroeiro do município; a programação está sendo mesclada com diversas atividades, shows e atos religiosos; paralelamente, houve apresentações na Tenda SESC Cultural até domingo (07).

Devido à pandemia de Covid-19, no ano passado q comemoração aconteceu por meio de “Vídeo Solidário”, com diversos shows, durante três dias; neste ano, com o retorno da programação presencial, a festa acontece em dez dias (tendo sido iniciada na última sexta-feira, cinco).

Ao falar sobre as origens religiosas da Festa de Agosto, o prefeito Cyrillo destaca a necessidade de todos os setores da administração pública, em parceria com todos os membros do Poder Legislativo, trabalhar em sintonia para o progresso e desenvolvimento do município; por conta da festa, terá início, quinta-feira, a Exposição Agropecuária.

Os eventos principais acontecem na Praça Governador Portela, onde foi montada a Tenda SESC Cultural, local da apresentação de Toni Garrido, dia cinco e de outros artistas nacionais; na opinião de Edmilson Ladeira, diretor da FECOMÉRCIO (parceiro na tenda) o SESC tem por premissa fazer shows de qualidade com artistas de repercussão nacional.

“É por isso que estamos aqui no Noroeste Fluminense; é a orientação de nosso presidente Antônio Queiroz, que exige que os eventos do interior tenham a mesma qualidade dos eventos da capital”, diz Ladeira, que compara a estrutura montada para a festa “com a mesma geralmente vista em Copacabana e Ipanema, na capital do Estado”.

Débora Magalhães, gerente da Unidade SESC Campos, também se manifesta: “é uma alegria estar na cidade e participar da realização do principal evento do município; é uma cidade onde o comércio é muito presente e a população muito participativa”.

