A prefeitura anuncia o Processo Seletivo Simplificado em postagem no portal, onde também publica o edital - Foto Ascom/Divulgação

A prefeitura anuncia o Processo Seletivo Simplificado em postagem no portal, onde também publica o edital Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/07/2022 14:06

Bom Jesus - Para contratações em caráter provisório, a prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) abre inscrições, na próxima terça-feira (08), até o dia 11, do Processo Seletivo Simplificado; a iniciativa acontece por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, “por excepcional interesse público”.

Ao todo, são 15 vagas de profissionais para o desenvolvimento de atividades junto às ações da secretaria; são 14 cargos de visitadores - com remuneração de R$ 1.250,00 e vale-alimentação Green Card – e uma de supervisor - com remuneração de R$ 2.250,00 e vale-alimentação.

As inscrições poderão ser feitas, em dias úteis, das 9h às 16h, presencialmente, no Clube da Terceira Idade Albertina Portugal, à Rua José Alberoni, s/n – Centro, atrás da sede da prefeitura. Quem necessitar de mais informações deve enviar mensagem por e-mail no endereço eletrônico criançafeliz.smashbji2022@gmail.com, descrevendo no assunto: esclarecimentos - nome do candidato.

O edital prevê que, entre outras exigências, para participar do processo, o candidato deve ser maior de 18 anos; ser brasileiro ou naturalizado; estar em dia com obrigações eleitorais; estar em gozo dos direitos políticos; não ter vínculo empregatício com nenhum serviço público.