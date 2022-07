O Hospital São Francisco de Paulo acaba de receber equipamento oftalmológico moderno - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/07/2022 14:29 | Atualizado 24/07/2022 14:32

Bom Jesus - Dois dias antes das eleições de 2020 Paulo Sérgio Cyrillo (vice-prefeito à época) foi lançado candidato a prefeito de BomJesus do Itabapoana (RJ), em substituição ao pai, que tinha o mesmo nome e morreu subtamente, durante um ato de campanha; além da fatalidade familiar, assumiu em plena pandemia da Covid-19, que gerou muitos problemas na área de saúde municipal.

No entanto, Cyrillo não se rendeu às dificuldades materiais e financeiras e, além do quadro geral, vem cuidando da saúde pública com atenção especial. De acordo com a Secretaria de Saúde, praticamente quase toda população está imunizada contra o coronavírus, dentro do cronograma oficial, além de os atendimentos médico-hospitalares estarem sendo dinamizados.

No contexto, o convênio com o Hospital filantrópico São Vicente de Paulo tem sido destacado como fundamental; na mesma semana em que a unidade anunciou investimento em equipamentos de última geração para os setores oftalmológico, neurológico e pediátrico, foi reforçada a realização de cirurgias de catarata, por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, no próprio município, com uma média de 30 por mês e possibilidade de ampliação.

“Através do Consórcio Público de Saúde, o governo municipal bancou quase R$ 1 milhão de reais em exames de holter 24h; ecocardiograma; teste ergométrico; diagnóstico (ressonância magnética, mapa 24h, endoscopia, colonoscopia, eletroencefalograma, eletromiografia, ultrassom)”, pontua a secretaria em relato na rede social.

A secretária Márcia Azevedo explica que, até então, Bom Jesus levava pacientes para cirurgias de catarata em Itaperuna, no Hospital São José do Avaí; ainda assim, a Secretaria de Saúde bancou mais de 120 procedimentos em pacientes bonjesuenses; porém, neste ano a realidade mudou, com as cirurgias passando a ser realizadas no São Vicente.

“Geralmente a Regulação Estadual libera 80 destas cirurgias por ano”, assinala a secretária, destacando: “superamos este número de atendimentos, pois conseguimos transferir as cirurgias para o Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus, no início de 2022”.

“A mudança deste serviço para o município trouxe mais comodidade para nossos moradores, que não precisam mais pegar a estrada”, comemora Paulo Sérgio Cyrillo, resumindo: “começamos com um número menor, mas graças à mobilização da equipe e o ótimo relacionamento com o Hospital São Francisco de Paulo, já chegamos à média de 30 cirurgias de catarata por mês, com potencial para crescer”.

Para ser beneficiada pelo governo municipal no caso da cirurgia de catarata, a pessoa precisa cumprir alguns critérios, como: ser morador do município; ter a indicação para cirurgia de catarata; ser encaminhada pela rede SUS (Sistema Único de Saúde). Para tanto, a pessoa precisa ser encaminhada por um oftalmologista.