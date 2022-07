Desde sexta-feira a Secretaria de Saúde está divulgando o cronograma no portal do governo - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/07/2022 12:42 | Atualizado 18/07/2022 13:46

Bom Jesus - As ações contra Covid-19 em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) continuam intensificadas, dentro das prioridades da Secretaria Municipal de Saúde; o cronograma de vacinação é divulgado semanalmente no portal do governo, orientando a população de forma didática sobre vacina, faixa etária, dose e data.

Para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais, a primeira dose foi iniciada na última sexta-feira (15); está valendo também para segunda dose de AstraZeneca, para quem tomou a primeira até 24/05; Pfizer (primeira dose até 30/06); Janssen (dois meses após a aplicação da primeira dose); CoronaVac (28 dias após a aplicação da primeira dose).

O cronograma inclui, também, a terceira dose: para todos os adultos (18 anos ou mais) que tenham tomado a segunda até 22/03; gestantes e puérperas a partir de 12 anos de idade, que tenham tomado a segunda até 22/03; adolescentes de 12 a 17 anos de idade. No caso da Janssen reforço, está liberada para quem tomou a primeira dose de reforço há quatro meses.

Já a quarta dose é indicada para ser aplicada quatro meses após a terceira dose em pessoas com 40 anos ou mais; trabalhadores da Saúde (apresentar documento comprobatório). Está definida ainda programação para os imunossuprimidos: Terceira dose dois meses após a segunda dose, para os seguintes grupos; pessoas com 12 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.

Estão incluídas também gestantes e puérperas com 12 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. Quanto à quarta dose deve ser aplicada quatro meses após a terceira. pacientes imunossuprimidos devem apresentar à equipe de Imunização laudo médico que comprove o quadro de alto grau de imunossupressão.

Estão relacionados Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia/Radioterapia para câncer, neoplasias hematológicas; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 10 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por pelo menos 14 dias.

E mais: Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, o serviço de imunização atende das 7h às 15h.

O atendimento é feito na Sala de Vacina - Secretaria Municipal de Saúde (Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro, atrás do posto da Polícia Civil). Para tomar a vacina, é obrigatória a apresentação do Cartão de vacina; Identidade; CPF; Cartão Nacional do SUS (se tiver); Comprovante de residência.