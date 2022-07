Na última terça-feira o Dia de Campo tratou do "volumoso período da seca", tema da iniciativa - Foto Ascom/Divulgação

Na última terça-feira o Dia de Campo tratou do "volumoso período da seca", tema da iniciativa Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/06/2022 19:04

Bom Jesus - Aproximar o homem do campo de facilidades que trarão mais produtividade e melhoria na economia é uma das propostas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), por meio do programa Dia de Campo; geralmente, é realizado em parceria com os governos municipais.

Na última terça-feira (28) o evento aconteceu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), envolvendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos que teve a parceria não apenas da Emater-Rio, mas, também, da Cavil e do Instituto Federal Fluminense (IFF).

Além de pecuaristas, participaram alunos do IFF, no Campus da instituição de ensino; o tema da atividade foi “Volumoso no período de seca” (alimentação de inverno para o rebanho), voltado para criadores de gado leiteiro; a iniciativa faz parte da política da prefeitura de apoiar os produtores rurais que atuam em vários ramos do agronegócio.

Ao avaliar a parceria, o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo diz que considera fundamental “a troca de experiência de quem vive da atividade rural com os jovens que estudam a parte teórica e se preparam para levar este aprendizado para o campo”. A missão da Emater-Rio é, no geral, fomentar a Agricultura Familiar, a partir do acompanhamento técnico e a capacitação dos agricultores.

A assistência técnica e a extensão rural oferecidas pela Emater-Rio são consideradas de importância fundamental no processo de comunicação de novas tecnologias, “geradas pela pesquisa, e de conhecimentos diversos, essenciais ao desenvolvimento rural no sentido amplo e, especificamente, ao desenvolvimento das atividades agropecuária, florestal e pesqueira”.